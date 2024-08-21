Администратор стрелкового тира задержан в Реутове после гибели посетителя

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Правоохранители задержали администратора тира в Реутове после того, как там погиб один из посетителей. О происшествии подмосковный главк СК РФ рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.

Следователи утверждают, что администратор позволил несовершеннолетнему пройти в тир. При этом никакой договор об услуге с ним не заключался. Также выяснилось, что во время стрельбы администратора не было в комнате, где он должен был следить за безопасностью.

О несчастном случае стало известно ранее. Отец вместе с сыном посетили тир в Реутове 20 августа. Мужчина находился в зоне стрелковой галереи, когда юноша взял оружие и выстрелил. Подросток случайно попал в отца, однако ранение оказалось смертельным.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование происшествия продолжается.

