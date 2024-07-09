Полиция начала проверку после конфликта в тире в Раменском парке

Фото: телеграм-канал "Раменское"

Полицейские организовали проверку по факту конфликта в тире в Раменском городском парке. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, 8 июля от местного жителя поступило заявление о конфликте в парке. Предварительно, ссора произошла между работником тира и посетителем, в ходе которой последний повредил имущество тира. Правоохранители установили и опросили правонарушителя. Им оказался житель Жуковского 1989 года рождения.

По итогам проводимой проверки будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством.

В парке рассказали RT, что причиной конфликта стали промахи посетителя во время стрельбы. Мужчина разозлился и направил оружие на сотрудника.

Одна из работниц тира рассказала, что нарушитель был в парке с женой. По ее словам, мужчина не согласился с заранее обговоренными правилами и начал говорить оскорбления. Из-за этого к месту вызвали охрану.

"Стрелял не целясь, не попал, не согласился с условиями игры уже после того, как сыграл. Начал требовать игрушку. Мы объясняли, что по правилам не имеем права отдать игрушку, так как не были выполнены условия игры для приза. После чего мужчина начал хамить и буянить", – приводит слова девушки телеканал "360".

На агрессивное поведение мужчины указал и другой посетитель парка. По его словам, тот подошел к стойке, оплатил автомат, стал стрелять и промахиваться. После этого он назвал тир "лохотроном" и потребовал возврата денег, сказал очевидец.

"Начал звать управляющего, он пришел. Мужчина начал кричать и беситься. Потом он вырвал автомат и кинул подставку в управляющего. Вызвали охрану и полицию", – подытожил свидетель.

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