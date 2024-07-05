05 июля, 16:27Происшествия
Мужчина ударил ножом в сердце повара бара в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина ударил ножом в область сердца повара бара на Рождественском бульваре из-за возникшей личной неприязни, передает телеграм-канал столичного следственного управления СК РФ.
Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медпомощь. В свою очередь, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Правоохранители назначили ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические и судебно-медицинские.
Нарушитель оказался гражданином иностранного государства, его задержали. В данный момент полицейские проводят с ним следственные действия, а в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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