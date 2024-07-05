Мужчина ударил ножом в сердце повара бара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина ударил ножом в область сердца повара бара на Рождественском бульваре из-за возникшей личной неприязни, передает телеграм-канал столичного следственного управления СК РФ.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медпомощь. В свою очередь, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Правоохранители назначили ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические и судебно-медицинские.

Нарушитель оказался гражданином иностранного государства, его задержали. В данный момент полицейские проводят с ним следственные действия, а в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Мещанский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Москве был задержан мужчина, убивший человека катаной. По версии правоохранителей, убийство произошло на почве ревности. Мужчина, не смирившийся с разводом, убил возлюбленного своей бывшей жены. Подозреваемый уже дал признательные показания.

До этого вооруженный мачете 17-летний выпускник школы напал на бывшую девушку и ее нового парня в подъезде дома в Балашихе. Нападение произошло 2 июня на площадке между 14-м и 15-м этажами дома. По данным СМИ, злоумышленник жил с мамой, был достаточно спокойным и тихим юношей, ничем не выделялся.

