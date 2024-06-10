Убивший человека катаной мужчина задержан в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали мужчину, который в ходе драки ранил человека катаной. Пострадавший скончался от полученных ран. Об этом сообщается на сайте столичного главка ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в проезде Шокальского в Москве. Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В результате фигурант 1982 года рождения нанес своему оппоненту удар катаной в область сердца.

В МВД отметили, что пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько часов он умер в больнице. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, которого передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В Бабушкинской межрайонной прокуратуре дополнили, что убийство произошло на почве ревности. Мужчина, не смирившийся с разводом, убил возлюбленного своей бывшей жены. Подозреваемый уже дал признательные показания, пишет Life.ru.

СМИ сообщает, что 38-летняя Наталья ушла от 41-летнего Юрия, а потом нашла себе нового возлюбленного и переехала к нему в Мытищи. Бывший муж 9 июня взял катану и ночью подкараулил "39-летнего соперника" у дома в проезде Шокальского. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Убийство".

До этого вооруженный мачете 17-летний выпускник школы напал на бывшую девушку и ее нового парня в подъезде дома в Балашихе. По словам жительницы дома, порезанная девушка лежала на скамейке. Позднее вывели раненого парня и нападавшего.