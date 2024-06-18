ТАСС: актер Базанов частично признал вину в разбое

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production

Актер Сергей Базанов, который сыграл роль Демида в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", признал свою вину в разбое и отверг обвинение в убийстве организованной группой. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение и, кроме разбоя, им вменяется убийство. Также арестован четвертый фигурант – С. Хайдаров, добавил он.

Более того, указали в правоохранительных органах, подозреваемый Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором разбоя и убийства. Фигуранту предъявлено обвинение в разбое.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд столицы арестовал Базанова на два месяца по подозрению в убийстве, совершенном в 2011 году. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц".

Согласно версии следствия, актер входил в состав преступной группы, занимающейся разбойными нападениями на территории Москвы. Правоохранители рассказали, что эта банда напала на бизнесмена в Большой Полуярославском переулке, выстрелила ему из пистолета в голову и похитила сумку с 900 тысячами долларов.

В столичным главке СК уточнили, что в ходе расследования дела причастность двух фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками и результатам судебных экспертиз.

В свою очередь, сестра Базанова заявила, что актер не совершал преступления. Она считает, что у нее есть более точная информация, чем у СМИ.

