Сестра актера из сериала "Слова пацана" опровергла его причастность к убийству

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников/производство – Институт развития интернета, START, Телекомпания НТВ, Тумач Продакшн, Видеосервис Wink

Актер Сергей Базанов, который сыграл роль Демида в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", не совершал преступления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сестру актера.

По ее словам, у нее есть более точная информация, чем у СМИ.

"Я со своим братом нахожусь 24/7, у нас есть адвокат. Все, что вы читаете в телеграм-каналах, каких-то непонятных статьях, в желтой прессе, – все это бред", – отметила она.

В свою очередь, в пресс-службе ГСУ СК по Москве уточнили, что вину Базанов не признал. При этом в деле фигурирует еще один обвиняемый, с которым сейчас проводятся следственные действия.

"В ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами судебных экспертиз", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца актера Сергея Базанова по подозрению в убийстве, совершенном в 2011 году. Ему уже предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц").

По версии следствия, Базанов входил в состав преступной группы, которая занималась разбойными нападениями на территории Москвы. По данным ведомства, эта банда напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Бандиты выстрелили из пистолета ему в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов.



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