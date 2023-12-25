25 декабря, 21:58Происшествия
Суд арестовал актера из сериала "Слово пацана" по подозрению в убийстве 2011 года
Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников;/производство – Toomuch Production совместно с "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета
Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова, который исполнил эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", по подозрению в убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что актера заключили под стражу из-за подозрения в убийстве, совершенном в 2011 году. Ему уже предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц").
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 февраля 2024 года", – сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Базанов входил в состав преступной группы, которая занималась разбойными нападениями на территории Москвы.
В частности, по данным источника в правоохранительных органах, эта банда напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Бандиты выстрелили из пистолета ему в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов.
Отмечается, что в сериале Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.
Ранее россияне назвали сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", драму Клима Шипенко "Вызов" и семейную комедию "Чебурашка" самыми популярными. Рейтинг кинокартин составлялся на основе как новых сезонов, так и на базе уникальных проектов, которые были выпущены в период с 1 января по 1 декабря 2023 года.
До этого сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что подростки не подражают героям картины. По его словам, в 99% случаев информация о связи происшествий с кинопроизведением была лишь манипуляцией. Также он обещал рассмотреть возможность подавать в суд на СМИ, "чтобы другим неповадно было".
В свою очередь, Роскомнадзор подтвердил, что проверка, которую провели в отношении сериала, не выявила в нем нарушений законодательства РФ. До этого парламентарии призывали проверить кинопродукт на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.
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