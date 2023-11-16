Актер Деревянко назвал ложными все обвинения в свою сторону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Павел Деревянко отверг обвинения в мошенничестве в его адрес. По его словам, все обвинения являются неправдой, сообщает РЕН ТВ.

"Я на них подал в суд, на этих людей – своих бывших партнеров и друзей, которые меня жестоким образом обманули, совершенно жестоким", – заявил он.

Деревянко добавил, что скоро восторжествует справедливость. Он также выразил уверенность в том, что виновные понесут наказание.

Адвокат Деревянко Евгений Розенблат, в свою очередь, подчеркнул, что актер является потерпевшим в этой истории. Он считает, что все обвинения не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что житель Москвы обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и его партнера Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

Москвич заявил, что с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей. По его словам, сроки возврата истекли, однако обязательства не выполнены и средства не возвращены.

На этом фоне полиция в Москве начала проверку. Агент Деревянко Елена Галанова ситуацию комментировать отказалась.

После этого стало известно об еще одной пострадавшей от мошенничества женщине. Она подала в суд на Деревянко. Гражданка Жанна Я. потребовала с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей).

Комментируя ситуацию, Мулузян заявил, что с конца 2019-го он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. Артист подключал разных клиентов, но когда произошли проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко якобы во всем обвинил Мулузяна.

"Безопасный город": актера Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей