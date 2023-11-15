Еще одна пострадавшая подала в суд на актера Деревянко по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пострадавшая от мошенничества женщина подала в суд на актера Павла Деревянко, пишет RT.

Гражданка Жанна Я. требует с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Соответствующий иск Басманный суд Москвы рассмотрел 15 ноября. По информации адвоката актера Евгения Розенблата, его клиент не получал таких средств, а сама женщина не смогла предоставить доказательств своих слов.

Суд удовлетворил требование адвоката по сбору доказательств. Теперь судьи проверят налоговые декларации пострадавшей и выяснят, есть ли на ее счетах финансы, а также установят, пересекала ли она границу.

В свою очередь, бывший деловой партнер актера, Григорий Мулузян, конкретизировал суть поданного на них с Деревянко иска о мошенничестве. По его словам, с конца 2019 года он вместе с актером торговал на бирже криптовалют.

Актер приводил на биржу различных клиентов, однако когда начались проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, актер якобы во всем обвинил Мулузяна. Один из клиентов, Сергей Н., отдал Деревянко и Мулузяну 100 миллионов рублей под расписку.

Именно он и написал позже заявление в полицию на обоих партнеров. По версии пострадавшего вкладчика, на договоре стоят подписи обоих мужчин.

При этом продолжается суд между самим актером и его бывшим партнером. Сам Деревянко заявил, что якобы не понимал, что брал в долг, когда ставил свою подпись. Из-за проблем фирмы актер сам потерял 90 миллионов рублей, отмечал Деревянко.

По данным другого адвоката актера, Александра Аронова, его клиента обманули Мулузян и вкладчик с неназванной фамилией. Адвокат указал, что по другому иску Деревянко был признан потерпевшим, а следственные действия продолжаются.

"Вся остальная информация не соответствует действительности", – уточнил защитник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в полиции начали проверку по факту сообщения о денежных махинациях со стороны актера Павла Деревянко.

По словам пострадавшего москвича, с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму свыше миллиона рублей. Сроки возврата по документам истекли, но обязательства не выполнены и деньги не возвращены.

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