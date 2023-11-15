Агент Деревянко не стала комментировать сообщения об обвинении актера в мошенничестве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Елена Галанова, агент актера Павла Деревянко, отказалась комментировать сообщения о том, что на него написали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вы знаете, без комментариев", – сказала она.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что москвич обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту. Возвращать денежные средства участники сделки, по словам горожанина, не стали.

По факту произошедшего столичные правоохранительные органы начали проверку.

