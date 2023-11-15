15 ноября, 15:18Шоу-бизнес
Агент Деревянко не стала комментировать сообщения об обвинении актера в мошенничестве
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Елена Галанова, агент актера Павла Деревянко, отказалась комментировать сообщения о том, что на него написали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал "360".
"Вы знаете, без комментариев", – сказала она.
Ранее СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что москвич обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту. Возвращать денежные средства участники сделки, по словам горожанина, не стали.
По факту произошедшего столичные правоохранительные органы начали проверку.
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