Столичные полицейские проводят проверку после драки с участием актера Павла Баршака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Павел Баршак получил травмы в ходе драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги в ЮЗАО Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент случился в ночь на 8 октября на Нагорной улице, когда актер был в гостях у подруги. В квартиру через балкон залез знакомый девушки. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой. В итоге Баршак получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Источник ТАСС добавил, что у актера диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки. Второй участник конфликта с места скрылся, его разыскивают.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в полицию с заявлением обратилась подруга актера. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий для задержания участника конфликта.

Ранее Павел Баршак уже попадал в драку на Нагорной улице в начале июля. В тот раз его избили неизвестные, актера с травмами головы доставили в больницу.

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