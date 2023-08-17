Тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения мужчиной несовершеннолетнего в Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). <...> В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию мужчины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из опубликованных в Сети видеороликов видно, что мужчина нанес удары руками и ногами по голове и телу ребенка.

По данным RT, пострадавшему мальчику 12 лет. Инцидент произошел, когда тот, сидя у подъезда, резал арбуз. Нападавший между тем, предположительно, является тренером по боксу.

Глава Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс предположил, что причиной нападения мог стать необоснованный гнев, вызванный тем, что в сознании мужчины просто нет сценария, при котором ребенок может его оскорбить. В противном случае он бы отшутился или решил ситуацию иначе.

"Если бы он (нападавший. – Прим. ред.) был готов к тому, что его какой-нибудь подросток может (оскорбить), если бы для него этот сценарий был бы понятно-естественным, то он бы отшутился или ограничился каким-то подзатыльником", – сказал Хорс.

По его словам, мировоззрение таких людей может не соответствовать реальности, в итоге в человеке формируется гнев, который заставляет его "наказывать этот мир".

Чтобы избежать подобных ситуаций, Хорс посоветовал родителям рассказать детям, как себя вести. В частности, если взрослый человек лезет с кулаками, то ребенку следует начать кричать. Проблема в том, что современные дети часто не умеют кричать, этот навык следует развивать, например в лесу.

Случившееся между тем прокомментировал и сам нападавший. Он рассказал, что мальчик с товарищами оскорблял его тещу и хулиганил. Тренер тем не менее признал, что не должен был поднимать на него руку.

"Они не уважают людей старых, плюют на все. (Мою тещу) послали, чуть не плевали, орали, смеялись. (Конфликт) начался за месяц-два до этого. Теща их раз выгнала – они, видимо, мстить начали", – поделился мужчина.

Ранее в поселке Сокоч на Камчатке повар местного кафе напал на посетительницу. Он избил женщину и угрожал ей ножом. Очевидцы произошедшего при этом не остановили агрессора. Пострадавшая в итоге попала в реанимацию с множественными травмами. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а позже суд его арестовал.

