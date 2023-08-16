СК РФ возбудил дело после избиения женщины в кафе на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Уголовное дело было возбуждено по факту избиения женщины 41-летним уроженцем Краснодарского края в поселке Сокоч на Камчатке. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Указывается, что нападавший работал в этом кафе поваром, а пострадавшая – официанткой. Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина напал на 39-летнюю официантку на почве возникшей агрессии, он нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы, в скором времени его остановили очевидцы произошедшего.

Позже подозреваемый скрылся, однако сотрудникам уголовного розыска УМВД РФ по Камчатскому краю удалось задержать его, подчеркнули в СК.

"В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", – резюмировали сотрудники ведомства.

До этого инцидента мужчина уже конфликтовал с пострадавшей, заявила местная жительница. По ее словам, она несколько раз замечала ссоры между поваром и официанткой кафе. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Полное кафе гостей, девушка старалась быстро готовить кофе, отдавать заказы, а мужчина лез под руку и огрызался на нее. Я не вслушивалась, но девушка обрубала разговор, просила его отстать и не мешать работать", – вспоминает она.

Очевидица несколько раз замечала мужчину за прилавком, но ее он ни разу не обслуживал, также она не видела, как он обслуживает других посетителей заведения.

Другая свидетельница заявила, что часто видела пострадавшую и та показалась ей приятным и улыбчивым человеком, а напавшего она назвала неприятным и нервным.

"Пострадавшая девочка очень хорошая, вежливая, приятная, улыбчивая. Видела ее неоднократно. Да они там все очень положительные, работу свою знают и любят. Но этот мужчина всегда казался менее приятным, был каким-то нервным, дерганым, очень неприятный тип. <...> Знаю, что все они не местные, приехали по работе", – добавила женщина.

Об избиении официантки мужчиной в одном из кафе на Камчатке стало известно 15 августа. На видео с камеры видеонаблюдения попал фрагмент, на котором видно как подозреваемый повалил женщину на пол заведения и начал избивать, но мужчину остановили очевидцы. После он схватил нож и начал угрожать расправой.

16 августа мужчину, работающего поваром в кафе, задержали. Пострадавшая была госпитализирована с повреждением головы, переломом носа и челюсти. Женщина попала в реанимацию.



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