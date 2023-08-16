Задержанный в Чечне поджигатель Корана обвинил сына Кадырова в избиении

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В Чечне начнут проверку после заявлений задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля, что его в СИЗО якобы избил сын главы республики Адам Кадыров. Об этом рассказал РИА Новости местный омбудсмен Мансур Солтаев, которому поступило обращение.

По его словам, российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Солтаева организовать проверку по факту избиения, а также сделать акцент на медосвидетельствовании побоев и показаниях очевидцев произошедшего.

"Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу", – отметил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Чеченский омбудсмен передал слова Журавеля, где сказано, что во время встречи с Кадыровым он "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении".

Как утверждает Солтаев, задержанный сообщил ему, что "после ухода Р. А. Кадырова его сын избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Пострадавший требует, чтобы "разобрались, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и ему".

Уполномоченный по правам человека в Чечне подчеркнул, что в республике никого нельзя подвергать истязаниям и избиениям. По его словам, теперь этим делом займутся органы МВД и силовые структуры.

В мае полицейские задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По информации следователей, мужчина совершил это ради деньги, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Подозреваемого привезли в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили 60 тысяч недовольных граждан с плакатами "Руки прочь от Корана". Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал этот инцидент вопиющим.

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