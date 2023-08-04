Очередная акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме

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Новая акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме с разрешения полиции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

На этот раз священную для мусульман книгу сожгла 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Акция проходила на берегу озера Меларен под охраной правоохранителей.

В ходе акции Байрами подожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.

Ранее в ответ на акции с сожжением священной книги мусульман Совет ООН по правам человека принял резолюцию с критикой подобных действий. В тексте резолюции указано, что Совет решительно отвергает любую пропаганду и проявление религиозной ненависти.

Против данной резолюции выступили США и Великобритания.

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