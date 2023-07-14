Акцию с сожжением священных книг разрешили в Стокгольме

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Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу, 15 июля. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что заявку на акцию подал 30-летний мужчина. Он подчеркнул, что манифест станет ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма и собранием ради свободы слова.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатором стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Во время мероприятия он также говорил по-арабски и вырывал страницы из священной книги. Свой поступок он объяснил желанием запретить Коран в Швеции.

Местная полиция не препятствовала действиям Момика. Еще весной правоохранители отказали демонстрантам в проведении акции, однако позже суд, в который обратились организаторы, признал решение стражей порядка ошибочным.

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