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Акцию с сожжением священных книг разрешили в Стокгольме
Фото: ТАСС/EPA/SHAHZAIB AKBER
Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу, 15 июля. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Отмечается, что заявку на акцию подал 30-летний мужчина. Он подчеркнул, что манифест станет ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма и собранием ради свободы слова.
Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатором стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Во время мероприятия он также говорил по-арабски и вырывал страницы из священной книги. Свой поступок он объяснил желанием запретить Коран в Швеции.
Местная полиция не препятствовала действиям Момика. Еще весной правоохранители отказали демонстрантам в проведении акции, однако позже суд, в который обратились организаторы, признал решение стражей порядка ошибочным.
Тысячи людей пришли на митинги против сожжения Корана в Швеции
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