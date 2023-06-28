Акцию с сожжением Корана в Стокгольме провел иммигрант из Ирака – СМИ

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Организатором акции сожжения Корана, которая состоялась 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, оказался 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ему отказали в проведении подобной акции. Во время мероприятия он начал говорить по-арабски, вырвал страницы из священной книги и поджег ее.

Акция длилась в течение получаса. После этого участники мероприятия начали расходиться.

На площади собрались представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей. Правоохранители задержала мужчину, который пытался бросать камни в Момика.

"Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать", – заявил перед началом акции Момика в интервью с помощью переводчика.

До этого он сообщал прессе, что его демонстрация не направлена против вступления Швеции в НАТО. По его словам, он лишь хотел запретить Коран в королевстве.

Тем временем турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал акцию, которая прошла в Стокгольме.

"Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам. Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия", – написал он в Twitter.

28 июня стало известно, что полиция Стокгольма разрешила проведение новой акции с сожжением Корана. Правоохранители объяснили это решение словом суда, который постановил, что для отказа в проведении общественного собрания следует рассмотреть четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности.

21 января произошла похожая ситуация. Лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

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