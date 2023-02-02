В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана 3 февраля

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В Норвегии отменили акцию по сожжению Корана, которая была намечена на пятницу, 3 февраля. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре, передает ТАСС.

"После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги – Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они отменили разрешение", – отметил Чавушоглу.

Кроме того, Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана активистами Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что посла Норвегии в Анкаре Эрлинга Сконсберга вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест из-за запланированной в королевстве акции по сожжению Корана. В министерстве заявили, что ждут от норвежских властей запрет на проведение акции.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. Во время акции он жестко раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого президента. Протестными акциями Палудан демонстрирует необходимость вступления Швеции в НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму не тратить время впустую, так как Анкара не поддержит заявку после акции с сожжением Корана.

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