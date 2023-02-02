Посла Норвегии вызвали в МИД Турции из-за запланированной акции по сожжению Корана

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Посла Норвегии в Анкаре Эрлинга Сконсберга вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест из-за запланированной в королевстве акции по сожжению Корана, сообщает ТАСС.

В министерстве заявили, что ждут от норвежских властей запрет на проведение акции, которая должна состояться 3 февраля.

Ранее сообщалось, что лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, сжегший Коран у турецкого посольства в Стокгольме, пригрозил Реджепу Тайипу Эрдогану продолжать свои акции.

Он пообещал, что будет сжигать Священное Писание перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не вступит в НАТО.



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