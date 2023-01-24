США ожидают вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

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В США ожидают, что Швеция, несмотря на конфликт с Турцией из-за акции с сожжением Корана, все же вступит в НАТО. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер заявила, что Швеция, как и Финляндия, соответствует всем требованиям для вступления в НАТО и обе страны готовы стать членами альянса. По ее словам, страны также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.

В субботу, 21 января, лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару, и турецкого лидера.

В МИД Турции заявили, что эта акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки от Турции по вступлению в НАТО. Эрдоган призвал уважать религиозные чувства людей и подчеркнул, что Швеция должна выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, но Турция заблокировала этот процесс, выступив с требованиями к Хельсинки и Стокгольму объявить курдские организации террористическими.

Впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, в котором были учтены озабоченности Анкары. Турция отозвала возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но все же не одобрила заявку.

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