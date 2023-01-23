Швеция не получит от Турции поддержки ее заявки в НАТО – Эрдоган

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Швеция может не рассчитывать на то, что Турция поддержит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс после акции с сожжением Корана в Стокгольме, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает TRT.

"Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", – высказался он.

Эрдоган подчеркнул, что подобные акции оскорбляют людей, в том числе мусульман. Он призвал уважать религиозные чувства.

Президент Турции также сделал акцент на том, что Швеция должна выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.

"Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО", – резюмировал он.

В субботу, 21 января, перед посольством Турции в Стокгольме лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. В своей речи он также раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера.

В МИД Турции заявили, что акция с сожжением Корана демонстрирует уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Ведомство также обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

В прошлом году на фоне украинских событий Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, однако Турция заблокировала данный процесс, потребовав от Хельсинки и Стокгольма объявить курдские организации террористическими и выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме.

Позднее Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывал все озабоченности Анкары. После этого турецкая сторона сняла свои возражения по поводу вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, однако пока не одобрила заявку.

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