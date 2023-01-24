В Швеции призвали Финляндию объяснить заявления об отдельном вступлении страны в НАТО

Фото: ТАСС/АР/Fredrik Sandberg

Высказывания главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о возможности отдельного от Швеции вступления страны в НАТО вызвали вопросы в Стокгольме. Об этом сообщает портал Yle.

"Ранее утром в интервью Yle Хаависто сказал, что, если процесс вступления Швеции в Альянс слишком затянется, Финляндии, вероятно, придется рассмотреть другие варианты", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что заявление Хаависто вызвало непонимание со стороны главы шведского МИД Тобиаса Биллстрема, в связи с чем он пожелал уточнить позицию коллеги.

При этом, как ранее объяснил сам Хаависто, причина возможного продолжения процедуры вступления Финляндии в НАТО без Швеции заключается в ухудшении взаимоотношений между Стокгольмом и Анкарой. Он подчеркнул, что переговоры трех государств нуждаются в паузе. Возобновить общение будет правильным после того, как обстановка станет спокойнее, считает он.



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