В Финляндии допустили возможность продолжить процедуру вступления в НАТО без Швеции

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Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, может продолжить эту процедуру независимо от Стокгольма, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает YLE.

Так он прокомментировал возможное замедление темпов одобрения заявки в связи с ухудшением отношений между Швецией и Турцией из-за акции с сожжением Корана перед турецким посольством в Стокгольме.

"Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте (вступления в НАТО. – Прим. ред.). Пока рано об этом говорить", – сказал Хаависто.

По его словам, переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в Североатлантическом альянсе нуждаются в паузе.

"Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", – отметил Хаависто.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что Швеция не получит поддержки от Турции по вступлению в НАТО. Он призвал уважать религиозные чувства людей и подчеркнул, что Швеция должна выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.



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