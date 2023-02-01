Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

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Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он рекомендовал Стокгольму не тратить время впустую.

"До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание – Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем да твоему вхождению в НАТО", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

При этом он уточнил, что отношение к Финляндии у Анкары в этом вопросе положительное.

Расмус Палудан провел акцию сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме 21 января. Во время выступления он также выступил с критикой НАТО, Анкары и Эрдогана.

В МИД Турции назвали эту акцию демонстрацией уровня исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Министерство также обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

После этого турецкий лидер заявил, что не поддержит вступление Стокгольма в Альянс. Он призвал шведские власти выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.

Затем Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.



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