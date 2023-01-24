Переговоры по вхождению Швеции и Финляндии в НАТО приостановили по запросу Турции

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Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс были приостановлены. Об этом пишет Sabah.

Уточняется, что приостановить рассмотрение их заявок на неопределенный срок потребовала Турция.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на то, что Турция поддержит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс после акции с сожжением Корана в Стокгольме.

В МИД Турции отметили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

В свою очередь, глава финского МИД Пекка Хаависто отметил, что переговоры трех государств нуждаются в паузе. Он также допустил возможность продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции.

Переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО отложили по запросу Турции

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