В Турции не согласятся на вступление Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения требований

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не согласятся на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, если требования Анкары не будут удовлетворены, сообщает ТАСС.

"Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол", – заявил министр.

Чавушоглу напомнил, что Альянс направлен на обеспечение безопасности входящих в него стран, поэтому позиция Анкары также должна учитываться в данной сфере.

Также глава турецкого МИД заявил, что в настоящее время власти страны более позитивно оценивают кандидатуру Финляндии на присоединение к НАТО, чем Швеции.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. В своей речи он также раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого президента.

В ответ на эту акцию Турция потребовала приостановить переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. В МИД Турции охарактеризовали инцидент как демонстрацию исламофобии в Европе, а также указали на нарушение Швецией обязательств по процессу членства в НАТО.

Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!