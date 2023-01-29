Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, шокирующее Швецию – Эрдоган

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Турецкие власти могут принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое окажется шокирующим для Швеции, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", – подчеркнул он.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. В своей речи он также раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого президента.

После по требованию Турции были приостановлены переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на то, что Турция поддержит ее заявку на вступление в НАТО после акции с сожжением Корана в Стокгольме.

В МИД Турции отметили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

В свою очередь, глава финского МИД Пекка Хаависто отметил, что переговоры трех государств нуждаются в паузе. Он также допустил возможность продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции.

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