В Турции исключили выход из НАТО, несмотря на провокации

Фото: depositphotos/flogeljiri

Турция не собирается выходить из НАТО, несмотря на антинатовские настроения в стране, сообщил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

По его словам, выход из Альянса стал бы большой ошибкой для страны. Он напомнил, что Анкару провоцировали не только Кораном. Кроме того, в стране всегда были антинатовские настроения.

"Но дело в том, что НАТО – для Турции очень важная структура. НАТО не только защищает Турцию от внешних врагов, но и от других членов НАТО. Членство Турции в НАТО выгодно Турции, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие. Выходить было бы серьезной ошибкой. Турция может выйти, только если НАТО развалится", – сказал эксперт.

Тогрул заявил, что республика – серьезный игрок Альянса, и кто не хочет видеть ее там, то пусть выйдет из него. Выступление отдельных политиков он назвал ерундой. Также политолог считает, что вся эта ситуация никак не помешает Эрдогану на выборах и даже может сыграть на руку, поскольку в стране не любят, когда кто-то вмешивается в их дела.

Ранее зампредседателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак предположил, что страна может выйти из Североатлантического альянса через полгода из-за провокаций против Анкары. Санджак также заявил, что Турцию пытаются втянуть в "водоворот на Ближнем Востоке". Кроме того, он напомнил про акцию против Корана в Швеции.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию, в ходе которой сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой подверг критике НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция демонстрирует уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки от Турции по вступлению в НАТО. Он призвал уважать религиозные чувства людей и подчеркнул, что Швеция обязана выполнить обязательства по борьбе с террористическими организациями.



Переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО отложили по запросу Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!