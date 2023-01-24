Массовые митинги из-за осквернения Корана продолжились в Йемене

В Йемене в данный момент проходят массовые митинги по поводу осквернения Корана в Стокгольме. Эксперты не исключили, что в ближайшие дни для граждан Швеции могут официально запретить въезд в страну.

Подобные акции охватили многие мусульманские страны. Причиной стала, как говорят верующие, провокация ультраправого активиста в столице Швеции. Он сжег Коран перед посольством Турции. Особое возмущение вызвал тот факт, что сделано это было с разрешения властей и под охраной полицейских.

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