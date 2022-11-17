Поезда "Ласточка" с 2023 года станут почти полностью российского производства – Мишарин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда "Ласточка" со следующего года станут практически полностью российского производства. Об этом сообщил председатель совета директоров компании "Синара – транспортные машины" Александр Мишарин.

"Ласточка" тоже продвинулась здорово и тоже российская со следующего года становится практически полностью", – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что аудиосообщения обновили в "Ласточках" и поездах "Комфорт" Ленинградского направления ОЖД. В Дептрансе уточнили, что также в ходе обновления специалисты уберут лишние объявления, будет настроен и более комфортный уровень громкости. Работу планируется завершить до конца сентября.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день ведется подготовка к запуску третьего диаметра и поэтапно интегрируется Ленинградское направление в систему транспорта столицы. В частности, в настоящее время совместно со специалистами из РЖД перестраивается конечная станция Зеленоград (Крюково), тестируется билетная система на полигоне МТППК на станции Лихоборы, а также обновляются поезда.

Также сообщалось, что новое аудиооформление упростит восприятие информации в транспорте. Перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте или при звонке в call-центр будет раздаваться узнаваемый звук.



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