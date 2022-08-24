Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Аудиосообщения обновили в "Ласточках" и поездах "Комфорт" Ленинградского направления ОЖД. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
"Аудиосообщения в "Ласточках" и поездах "Комфорт" Ленинградского направления ж/д зазвучат голосами Московского транспорта – Алексея Россошанского и Юлии Романовой-Кутьиной. Это еще один шаг к запуску D3", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что также в ходе обновления специалисты уберут лишние объявления, будет настроен и более комфортный уровень громкости. Работу планируется завершить до конца сентября.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день ведется подготовка к запуску третьего диаметра и поэтапно интегрируется Ленинградское направление в систему транспорта столицы. В частности, в настоящее время совместно со специалистами из РЖД перестраивается конечная станция Зеленоград (Крюково), тестируется билетная система на полигоне МТППК на станции Лихоборы, а также обновляются поезда.
"Еще один шаг – меняем аудио на привычные голоса, которые звучат в метро, МЦК, МЦД, автобусах и электробусах. Это позволит создать единое звуковое пространство на всем транспорте Москвы", – заключил Ликсутов.
О том, что для городского транспорта Москвы создадут единое звуковое оформление, стало известно в марте этого года. Отмечалось, что пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания.
Также сообщалось, что новое аудиооформление упростит восприятие информации в транспорте. Перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте или при звонке в call-центр будет раздаваться узнаваемый звук.
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