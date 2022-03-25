Единое аудиооформление создадут для городского транспорта Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Для городского транспорта Москвы создадут единое звуковое оформление, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В рамках поручения Сергея Собянина по повышению комфорта поездок мы делаем так, чтобы люди могли быстрее сориентироваться в городском транспорте", – заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Так, услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания. Новое аудиооформление упростит восприятие информации в транспорте. Перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте или при звонке в call-центр будет раздаваться узнаваемый звук.

В ближайшее время город запустит конкурс среди музыкантов, и с помощью голосования москвичи выберут лучший звук для аудиооформления.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. По его словам, программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.

В 2022 году в городе намерены завершить строительство Большой кольцевой линии, а также работы на 10 станциях Московских центральных диаметров. Кроме того, будет сформирован транспортный каркас ТиНАО, территорию которого власти считают наиболее активно развивающейся.