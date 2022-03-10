Бочкарев: в Москве реализуется масштабная программа транспортного развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.

"Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности проектам хордовых магистралей и Московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", – отметил Бочкарев.

В 2022 году в городе намерены завершить строительство Большой кольцевой линии, а также работы на 10 станциях Московских центральных диаметров. Кроме того, будет сформирован транспортный каркас ТиНАО, территорию которого власти считают наиболее активно развивающейся.

"Сегодня реализуется комплексный подход: вместе с жильем активно строятся новые социальные объекты, создаются рабочие места и, конечно, развивается транспортная инфраструктура", – сообщил Бочкарев.

Заммэра добавил, что до конца 2024 года в ТиНАО построят 185 километров дорог. В этот же срок планируется полностью завершить формирование единого транспортного каркаса Москвы.

Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.

