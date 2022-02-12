На Калужско-Рижской линии столичного метро запущен первый в 2022 году поезд "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый в 2022 году поезд "Москва-2020" запущен на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Запустили первый в этом году новый поезд "Москва-2020" на Калужско-Рижскую линию – он же 90-й по счету в метро", – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте отмечают, что в общей сложности в 2022 году закупят 41 новый состав. Их распределят между Калужской-Рижской и Большой кольцевой линиями. Часть составов поступит в новое электродепо "Нижегородское" БКЛ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что Большая кольцевая линия остается одной из наиболее приоритетных линий столичного метро. Она будет первой в мире по количеству пересадок, в связи с чем БКЛ оснастят почти сотней комфортных поездов "Москва-2020".

После этого планомерно будут обновляться вагоны на других линиях метро, уточнил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что к 2024 году парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе. Средний возраст составов сократится до 10 лет. В 2022 и 2023 годах в столичном метрополитене запустят еще около 660 новых вагонов.