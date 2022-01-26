Пассажирскую платформу начали строить на станции БКЛ "Рижская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Рижская" полностью завершились горнопроходческие работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Монолитные работы выполнены на 85%, начался монтаж конструкций пассажирской платформы, уже закончена укладка бетона на первом участке", – рассказал Бочкарев.

Он также добавил, что на станции почти на три четверти завершен монтаж внутренних стен и перегородок, продолжается устройство четырех эскалаторов и инженерных систем. При этом, как отметил Бочкарев, "Рижская" строится закрытым способом на глубине более 60 метров.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в вестибюле станции продолжаются архитектурно-отделочные работы, начата облицовка стен пассажирской зоны гранитом "Шимановский" светло-серых тонов, а отделка в технических помещениях подходит к завершению.

Кравцов также напомнил, что станция "Рижская" будет связана с пересадкой на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, Рижским вокзалом и платформами МЦД-2. Общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. В его состав также войдут станции "Сокольники", "Марьина Роща", соединительная линия к электродепо "Нижегородское" и уже построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская".

В нынешнем году в Москве планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году.

