Пассажирскую платформу начали строить на станции БКЛ "Рижская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Рижская" полностью завершились горнопроходческие работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Монолитные работы выполнены на 85%, начался монтаж конструкций пассажирской платформы, уже закончена укладка бетона на первом участке", – рассказал Бочкарев.
Он также добавил, что на станции почти на три четверти завершен монтаж внутренних стен и перегородок, продолжается устройство четырех эскалаторов и инженерных систем. При этом, как отметил Бочкарев, "Рижская" строится закрытым способом на глубине более 60 метров.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в вестибюле станции продолжаются архитектурно-отделочные работы, начата облицовка стен пассажирской зоны гранитом "Шимановский" светло-серых тонов, а отделка в технических помещениях подходит к завершению.
Кравцов также напомнил, что станция "Рижская" будет связана с пересадкой на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, Рижским вокзалом и платформами МЦД-2. Общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. В его состав также войдут станции "Сокольники", "Марьина Роща", соединительная линия к электродепо "Нижегородское" и уже построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская".
В нынешнем году в Москве планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году.
Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: