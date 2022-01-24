Станция БКЛ "Воронцовская" разгрузила "Калужскую" на 12% – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Открытие станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволило снизить количество пассажиров на станции "Калужская" на 12% в день. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Новый участок БКЛ открылся полтора месяца назад, но уже сейчас мы наблюдаем эффекты от перераспределения пассажиропотоков по линиям. БКЛ позволяет с большим комфортом и с меньшими затратами времени совершать ежедневные поездки", – отметил он.
В качестве примера заммэра привел станцию "Воронцовскую", которой ежедневно в будни пользуются порядка 24 тысяч пассажиров.
"Пересадочная с ней "Калужская" стала свободнее на 12% – теперь по рабочим дням на нее заходят почти на 6 тысяч пассажиров меньше", – подчеркнул Ликсутов.
С открытием "Воронцовской" поездки на метро стали удобнее жителям трех районов столицы: Обручевского, Черемушек и Конькова. Заммэра подчеркнул, что свободнее стало и в вагонах Калужско-Рижской линии столичной подземки. Таким образом, выполняется поставленная Сергеем Собяниным задача – повышение комфорта пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро продолжаются работы по внутренней отделке. В частности, строители уже приступили к монтажу металлических букв названия на путевых стенах.
"Это наш город": на БКЛ осталось ввести в эксплуатацию 9 станций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: