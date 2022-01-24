Станция БКЛ "Воронцовская" разгрузила "Калужскую" на 12% – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволило снизить количество пассажиров на станции "Калужская" на 12% в день. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Новый участок БКЛ открылся полтора месяца назад, но уже сейчас мы наблюдаем эффекты от перераспределения пассажиропотоков по линиям. БКЛ позволяет с большим комфортом и с меньшими затратами времени совершать ежедневные поездки", – отметил он.

В качестве примера заммэра привел станцию "Воронцовскую", которой ежедневно в будни пользуются порядка 24 тысяч пассажиров.

"Пересадочная с ней "Калужская" стала свободнее на 12% – теперь по рабочим дням на нее заходят почти на 6 тысяч пассажиров меньше", – подчеркнул Ликсутов.

С открытием "Воронцовской" поездки на метро стали удобнее жителям трех районов столицы: Обручевского, Черемушек и Конькова. Заммэра подчеркнул, что свободнее стало и в вагонах Калужско-Рижской линии столичной подземки. Таким образом, выполняется поставленная Сергеем Собяниным задача – повышение комфорта пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро продолжаются работы по внутренней отделке. В частности, строители уже приступили к монтажу металлических букв названия на путевых стенах.