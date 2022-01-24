Москва выделила 11 земельных участков под строительство Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город передал в аренду столичному метрополитену 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эти площадки используют для строительства станций, наземных павильонов и необходимой инфраструктуры. Новая линия соединит деловые центры "Москва-Сити" и в Рублево-Архангельском.

Рублево-Архангельская линия метро длиной около 19 километров. Она пройдет через районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино, Кунцево, а также затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области.

В составе новой линии планируется открыть восемь станций под рабочими названиями "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Липовая роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Также в нее войдут две станции, которые сейчас работают в составе БКЛ, – "Деловой центр" и "Шелепиха". Пассажиры смогут пересаживаться между Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линиями на станции "Строгино" и Большой кольцевой линией метро на станции "Народное Ополчение".

Линию будут возводить в два этапа. Сперва проложат отрезок протяженностью 12,6 километра от станции "Шелепиха" БКЛ до "Липовой рощи". На втором этапе планируют продлить линию от "Липовой рощи", построив станции "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году.

БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.

