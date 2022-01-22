На путевых стенах станции "Сокольники" БКЛ метро начался монтаж букв названия

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжаются работы по внутренней отделке, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, строители уже приступили к монтажу металлических букв названия на путевых стенах.



"Станция "Сокольники" сегодня находится в высокой степени готовности. В платформенной части активно ведутся архитектурно-отелочные работы. На путевых стенах уже начался монтаж букв названия станции. Объемные металлические буквы выгнутой формы из нержавеющей стали выполнены индивидуальными шрифтами на фоне глянцевых плоскостей черного цвета", – цитирует его пресс-служба Стройкомплекса.

Всего на станции разместится шесть надписей. Также строители продолжают устанавливать декоративные панели на потолке, ведется отделка технических помещений и кассового зала, благоустройство территории с обеих сторон строительной площадки.

Бочкарев ранее рассказал, что художественное оформление станции "Сокольники" посвящено истории строительства метрополитена. Изображения на стенах, балконе и потолке содержат фотографии и плакаты 40–50-х годов и символику столичного метро.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что станция "Сокольники" объединит историю с этапом отечественного метростроения, поскольку там появятся две пересадки на красную линию, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро.

Он напомнил, что общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. В его состав также войдут станции "Рижская", "Марьина Роща" и уже построенные "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" и соединительная ветка в электродепо "Нижегородское".

В Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.

