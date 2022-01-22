На путевых стенах станции "Сокольники" БКЛ метро начался монтаж букв названия

22 января, 22:39
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжаются работы по внутренней отделке, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, строители уже приступили к монтажу металлических букв названия на путевых стенах.
"Станция "Сокольники" сегодня находится в высокой степени готовности. В платформенной части активно ведутся архитектурно-отелочные работы. На путевых стенах уже начался монтаж букв названия станции. Объемные металлические буквы выгнутой формы из нержавеющей стали выполнены индивидуальными шрифтами на фоне глянцевых плоскостей черного цвета", – цитирует его пресс-служба Стройкомплекса.
Всего на станции разместится шесть надписей. Также строители продолжают устанавливать декоративные панели на потолке, ведется отделка технических помещений и кассового зала, благоустройство территории с обеих сторон строительной площадки.
Бочкарев ранее рассказал, что художественное оформление станции "Сокольники" посвящено истории строительства метрополитена. Изображения на стенах, балконе и потолке содержат фотографии и плакаты 40–50-х годов и символику столичного метро.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что станция "Сокольники" объединит историю с этапом отечественного метростроения, поскольку там появятся две пересадки на красную линию, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро.
Он напомнил, что общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. В его состав также войдут станции "Рижская", "Марьина Роща" и уже построенные "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" и соединительная ветка в электродепо "Нижегородское".
В Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.
В Москве построят и реконструируют 9 станций метро в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: