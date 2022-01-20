Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" продолжается архитектурная отделка

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Сокольники" продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции", – сказал он, добавив, что строители завершили земляные и монолитные работы и практически выполнили устройство внутренних стен, перегородок и монтаж эскалаторов.

Бочкарев также рассказал, что художественное оформление станции "Сокольники" посвящено истории строительства метрополитена. Изображения на стенах, балконе и потолке содержат фотографии и плакаты 40–50-х годов и символику столичного метро.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что станция "Сокольники" объединит историю с этапом отечественного метростроения, поскольку там появятся две пересадки на красную линию, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро.

Он напомнил, что общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. В его состав также войдут станции "Рижская", "Марьина Роща" и уже построенные "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" и соединительная ветка в электродепо "Нижегородское".

Ранее сообщалось, что в Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.

