Бочкарев: на семи станциях БКЛ метро завершаются монолитные работы

07:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты завершают монолитные работы на семи станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"До завершения реализации проекта строительства Большой кольцевой линии метро нам остается ввести в эксплуатацию девять станций: завершить реконструкцию двух станций бывшей Каховской линии и достроить семь станций восточного и северо-восточного участков", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра отметил, что в настоящее время продолжается отделка платформ и технических помещений, монтаж инженерных систем и эскалаторов, ведется подготовка к приему необходимого оборудования.
В настоящее время на БКЛ введено в эксплуатацию 22 станции. Линия готова уже на 70%. В декабре прошлого года специалисты завершили проходку всех тоннелей БКЛ, тем самым замкнув кольцо.
В Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.
БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.
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