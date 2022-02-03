Шесть электродепо для обслуживания линий метро реконструируют и строят в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве специалисты строят и реконструируют шесть электродепо для обслуживания линий метрополитена, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Увеличение протяженности метрополитена предполагает строительство электродепо, которые необходимы для обслуживания подвижных составов. Сейчас на разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть из них: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, электродепо "Нижегородское" готово на 74%, "Владыкино" – на 84%.

Бочкарев уточнил, что специалисты завершили строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции на территории электродепо "Нижегородское". В настоящее время ведутся работы по возведению отстойно-ремонтного корпуса, здания эксплуатационного персонала, мотодепо, камеры мойки составов и других сооружений.

"На территории депо "Владыкино" строятся два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, склад эскалаторного оборудования и веер путей к новой части ремонтного корпуса", – добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.

Кроме того, за последние 1,3 года на Большой кольцевой, Кольцевой и Калужско-Рижской линиях появились новые поезда "Москва-2020".

