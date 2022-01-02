Почти 340 новых вагонов "Москва-2020" появилось в метро в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За прошедший год в столичном метро появилось 337 инновационных вагонов "Москва-2020" – это 44 полных состава. Они перевозят пассажиров на Кольцевой и Калужско-Рижской линии, а также Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В новых вагонах установлены широкие двери и межвагонные переходы – в часы пик без труда могут разойтись два пассажира. Кроме того, здесь есть система обеззараживания воздуха, количество USB-портов увеличено в пять раз, а уровень шума стал ниже на 15 процентов", – говорится в сообщении.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что темпы обновления подвижного состава в столичной подземке выше, чем во многих городах мира. В этом и следующем году планируется суммарно закупить свыше 660 новых вагонов.
"За 10 лет мы снизили средний возраст поездов с 22,5 до 12 лет и продолжаем дальше повышать комфорт ваших поездок в транспорте", – приводятся в материале слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии московского метро будут курсировать только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.
БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии, разгрузив уже действующее кольцо примерно на 30%. Время в пути для большинства пассажиров сократится почти в два раза.
В столичном метро к концу 2023 года будет 80% поездов нового типа
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