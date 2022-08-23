Закрытие одного из путей на Казанском направлении продлили до 5 сентября. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что также продолжат действовать и изменения в расписании. Это необходимо для переключения пути от вокзала до станции Перово.

Ограничения ввели, чтобы подготовить к запуску МЦД-3. В Дептрансе также подчеркнули, что специалисты из РЖД делают все возможное для того, чтобы поскорее вернуть москвичам привычные маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.