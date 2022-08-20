Интеграция станций "Окружная" МЦК, МЦД-1 завершена более чем на 88%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная" выходит на финальный этап. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент транспорта.
Уточняется, что интеграция станций МЦД-1 и МЦК завершена более чем на 88%.
"Объединяем разные виды транспорта в ТПУ, чтобы пересадки становились удобнее и короче, а поездки быстрее. ТПУ "Окружная" свяжет метро, МЦК и МЦД - пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить один транспорт на другой. У жителей районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский появится новый безопасный переход через ж/д пути", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.
Уточняется, что пропускная способность ТПУ к 2025 году достигнет 85 тысяч человек в сутки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Мэр отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.
По словам градоначальника, станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. Он отметил, что переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.
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