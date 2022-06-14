Бочкарев: начинается благоустройство территории вокруг второго вестибюля ТПУ "Окружная"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице стартуют работы по благоустройству территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках проекта благоустройства территории плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении "Мансуровское", планируется вымостить порядка 3,6 тысячи квадратных метров.

Также на территории уложат 335 квадратных метров рулонного газона, высадят деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Для пассажиров организуют удобный подход ко второму вестибюлю станции метро "Окружная".

По словам Бочкарева, через новый вестибюль можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе МЦД, находящейся на уровне земли, а также подняться по эскалаторам к платформе МЦК.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что металлический каркас входного павильона готов на 80%. Во внутренних помещениях сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы.

В кассовом зале пол уложат гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используют шлифованную и полированную нержавеющую сталь, а также безопасное стекло. В частности, этими материалами отделают входные тамбуры, ограждающие конструкции касс, зону досмотра пассажиров и комнату полиции.

Ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля смонтировали водозащитные зонты. Также завершился монтаж трех 108-метровых эскалаторов. Будущий северный вестибюль "Окружной" является частью транспортно-пересадочного узла, он объединит одноименные станции МЦК и первый маршрут Московского центрального диаметра.

Сергей Собянин сообщил, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Мэр отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.

По словам градоначальника, станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. Он отметил, что переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.

