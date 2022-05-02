Московский метрополитен заключил контракт на 30 тыс тонн рельсов из Челябинска

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Московский метрополитен заключил контракт с Челябинским металлургическим комбинатом, в рамках которого в столицу поставят 30 тысяч тонн рельсов. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что поддержка отечественных производителей является приоритетной задачей, поставленной главой столицы Сергеем Собяниным. Контракт, заключенный с Челябинским металлургическим комбинатом, является одним из решений, принятых для реализации целей, поставленных градоначальником.

"Благодаря закупке мы сможем обновлять пути на линиях, чтобы содержать сложнейшую инфраструктуру в безопасности, а поездки сделать надежнее. Будет обеспечен крупный заказ для завода, который позволит сохранить рабочие места. В прошлом году мы уже закупили 5 тысяч тонн рельсов для трамвая производства ЧМК, этого объема также хватит на три года", – пояснил Ликсутов.

Заммэра добавил, что 30 тысяч тонн рельсов хватит до 2024 года. Ими смогут проложить более 250 километров путей, что позволит полностью обновить три линии метро.

Ранее участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрыли по 9 мая для интеграции станции Большой кольцевой линии. В результате станции "Печатники" БКЛ и салатовой ветки свяжет пешеходная галерея. Пассажиры для пересадки будут использовать лестницу шириной более трех метров, которая позволит обеспечить проход 17 тысяч человек в час пик.