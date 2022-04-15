В электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро началась реконструкция путей

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро стартовала реконструкция путей, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Там проведут замену рельсов на новый тип. Они прослужат в несколько раз дольше. Шпалы поменяют с деревянных на железобетонные. Также планируется заменить 50 стрелочных переводов, поменять 11 мачт освещения, за счет чего на путях станет еще светлее.

Отмечается, что работы не повлияют на график движения поездов. Реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года.

Чтобы некоторые составы не оставались без работы на время ее проведения, четыре семивагонных поезда "Москва-2020" будут временно перевозить пассажиров БКЛ.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей – компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников – это более 30 тысяч рабочих мест", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность электродепо "Нижегородское" для поездов Большой кольцевой линии метро превышает 70%. Глава Стройкомплекса пояснил, что работы разделены на несколько этапов, они сменяют друг друга по мере сноса старых зданий и подготовки строительных площадок. К настоящему времени завершен первый этап, в рамках которого возведен административно-бытовой корпус, идут работы по другим этапам, вплоть до пятого.

Он также отметил, что комплекс зданий оснастят современным оборудованием, с помощью которого можно будет осуществлять текущий и капитальный ремонт вагонов, ночной отстой и мойку поездов. Для сотрудников оборудуют комфортные помещения для работы и отдыха, построят спортивную площадку.