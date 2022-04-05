Строительство электродепо "Нижегородское" завершено более чем на 70% – Бочкарев

17:39
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительная готовность электродепо "Нижегородское" для поездов Большой кольцевой линии метро превышает 70%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Работы по строительству электродепо "Нижегородское" <...> развернуты на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро имени Василия Войтовича площадью 17 гектаров, где разместится более 50 зданий и сооружений. Сегодня общестроительная готовность объекта оценивается более чем в 70%", – сказал он.
Глава Стройкомплекса пояснил, что работы разделены на несколько этапов, они сменяют друг друга по мере сноса старых зданий и подготовки строительных площадок. К настоящему времени завершен первый этап, в рамках которого возведен административно-бытовой корпус, идут работы по другим этапам, вплоть до пятого.
Он также отметил, что комплекс зданий оснастят современным оборудованием, с помощью которого можно будет осуществлять текущий и капитальный ремонт вагонов, ночной отстой и мойку поездов. Для сотрудников оборудуют комфортные помещения для работы и отдыха, построят спортивную площадку.
Между тем Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что сейчас уже подходит к концу второй этап проекта, в рамках которого возводятся энергетические объекты и обустраиваются коммуникации.
"Одновременно выполняется третий этап, включающий основные производственные мощности будущего электродепо: отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, здание эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации", – продолжил Кравцов.
Кроме того, наполовину завершено строительство соединительной ветки с железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская, в скором времени начнется обустройство площадок для хранения стрелочных электроприводов и перегрузки материалов.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что работы по строительству электродепо "Аминьевское" готовы более чем на треть. В частности, завершена вертикальная планировка территории на стройплощадке объекта.
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