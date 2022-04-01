Бочкарев: завершено более трети работ по строительству электродепо "Аминьевское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В комплексе градостроительной политики и строительства сообщили о завершении вертикальной планировки территории на стройплощадке электродепо "Аминьевское".

"Для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости – сегодня она уже выполнена на 95%", – заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Представитель мэрии отметил, что в настоящий момент общестроительная готовность электродепо оценивается более чем на треть.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на площадке будущего депо разработано уже 85% грунта от планового объема, что равно 340 тысячам кубометров.

На объекте продолжается и создание подпорных стен, строительство зданий отстойно-ремонтного корпуса, административного бытового корпуса, а также объектов энергообеспечения. С территории электродепо вынесены 83 километра высоковольтных линий электросетей.

Кравцов напомнил, что в 2021 году был завершен проход тоннеля соединительной линии от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в электродепо "Аминьевское". Для оборота подвижного состава БКЛ также возводится однопутная эстакада до камеры съездов станции "Давыдково".

По информации пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства, электродепо "Аминьевское" пока будет обслуживать составы Большой кольцевой линии наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

В конце марта заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что на станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" завершилось устройство основных конструкций. На станции также более чем на 70% выполнены отделочные работы.

