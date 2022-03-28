Завершена проходка 10-го тоннеля на участке Троицкой линии метро – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, этот тоннель стал 10-м на участке "Новаторская" – "Бачуринская" длиной свыше 13 километров.

В строительстве тоннелей между станциями участка "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Мамыри" и "Бачуринская" участвовали девять тоннелепроходческих щитов, которые в совокупности прошли порядка 21,5 километра подземных трасс.

На Троицкой линии дважды задействовали щит "Дарья", который прошел один из перегонных тоннелей между "Улицей Генерала Тюленева" и "Тютчевской", а также связал левым тоннелем станции "Мамыри" и "Бачуринскую".

Трасса левого перегонного тоннеля между длиной около 2,5 километра прошла вдоль Калужского шоссе по территории ТиНАО под жилой и нежилой застройкой. Работы велись на глубине около 13–19 метров в почвах из легких глин и тяжелых суглинков с прослоями гравия и щебня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что протяженность Троицкой линии составит 40 километров. Она соединит платформы МЦК с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО.

До этого мэр утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

